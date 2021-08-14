В США часть супермаркета рухнула на людей

Навес и часть фасада супермаркета сети La Bonita в Неваде рухнули, в результате чего как минимум четыре человека получили ранения, сообщает Fox News.

По словам начальника окружного пожарного батальона Стива Бродвелла, обрушение произошло утром, примерно через 20 минут после открытия магазина. Он затруднился назвать возможную причину обрушения, но отметил, что магазин находится в достаточно старом здании. Также специалисты предварительно исключили проблемы с газом и элекричевом в помещении.

Бродвелл добавил, что трое пострадавших оказались бездомными, они получили легкие травмы. Еще одну жертву пришлось достать из-под завалов. По сообщениям медиков, ни один из пострадавших не получил опасных для жизни травм.

Генеральный директор La Bonita Supermarkets Армандо Мартинес заявил, что магазин будет закрыт до дальнейшего уведомления.

«На данный момент мы не знаем причины инцидента и работаем с соответствующими органами, отвечающими за расследование», — сказал Мартинес.

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