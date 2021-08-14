Россияне стали больше тратить на таблетки для похудения

В этом году в России увеличился спрос на препараты для снижения веса — в январе-июне продажи таких средств в аптеках увеличились на 17%, пишет «Коммерсант».

По словам коммерческого директора ЦВ «Протек» Бориса Попова, в сервисе «Здравсити» продажи лекарственных средств и БАД для снижения веса в денежном выражении выросли на 112%.

Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк заявил, продажи средств для снижения веса традиционно растут к концу первого полугодия в связи с началом летнего сезона и периодом отпусков.

Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов считает, что на рост спроса повиляла пандемия и самоизоляция — людям не нужно было часто выходить из дома, туристические направления были закрыты, и лишний вес стал беспокоить меньше. С послаблением коронавирусных ограничений людям резко стали необходимы препараты с быстрым и ярко выраженным эффектом.

По прогнозам Беспалова, стабилизации спроса на эту категорию лекарств может наступить в течение пары лет — возможно, в ближайшее время показатели и будут выше допандемийных значений, но вряд ли стоит ждать повторения резкого скачка.

Издание отмечает, что наиболее популярными у россиян отказались препараты на основе сибутрамина — производного амфетамина, усиливающего чувство насыщения — которые используются для лечения ожирения. По данным DSM Group, на них в денежном эквиваленте приходится 75% продаж, по расчетам RNC Pharma — 55%.

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