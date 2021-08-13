В Анапе из детского санатория эвакуировали более 330 детей из-за подтоплений

Более 330 детей было эвакуировано из детского санатория «Огонек» в Анапе из-за подтопления. Об этом анапское отделение ОМВД сообщило в своем аккаунте в Instagram.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и эвакуации людей из зон подтопления. В поселке Витязево из детского санатория было эвакуировано 332 ребенка и 50 сотрудников санатория», — говорится в сообщении.

Также 48 детей эвакуировали из лагеря на Пионерском проспекте в Анапе, 8 человек — из поселка Уташ, добавили в ОМВД. По их данным, их жизни ничто не угрожает.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае и Крыму сильные дожди прогнозируются вплоть до 15 августа. В ряде районов введено чрезвычайное положение и режим повышенной готовности — ожидается, что на отдельных территориях может выпасть до 150 мм осадков, что побьет несколько многолетних рекордов. С наибольшими последствиями непогоды столкнутся в Крыму, однако на Кубани также предупреждают об угрозе подъема уровня воды и призывают жителей не покидать свои дома.