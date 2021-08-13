Открытка из Чили дошла до Англии спустя 30 лет

Житель английского графства Дорсет получил открытку из Южной Америки с опозданием на 30 лет. Об этом сообщает «Би-би-си».

Нил Крокер отправил своему тестю памятную открытку, когда служил в Королевском военно-морском флоте Великобритании. Его судно возвращалось из трехмесячного путешествия по Фолклендским островам и остановилось на пять дней в Вальпараисо на чилийском побережье. Крокер хотел поделиться с родственником впечатлениями о прекрасной погоде и пляжах.

Однако его 89-летний свекор получил письмо только в 2021 году. На открытке стоит штемпель «Лондон 1991», значит в то время она действительно попала в Великобританию.

«В течение 30 лет она находилась где-то в сортировочном центре и, в конце концов, добралась до места назначения. Это действительно замечательная история», — считает Крокер.

Ранее сообщалось, что жители британских деревень Вэнтейдж и Гроув, расположенных в графстве Оксфордшир, получили посылки через Королевскую почту спустя 13 лет после отправки. Несколько почтовых отправлений, посылок и переводов были найдены в доме умершего почтальона. Среди этих посылок нашлись DVD-диски, видеоигры и деньги.