В Шотландии школьникам разрешили определять гендерную принадлежность без согласия родителей

Правительство Шотландии разрешит младшим школьникам с четырех лет определять свою гендерную принадлежность без согласия их родителей, сообщает британская газета Daily Mail.

В правительстве выпустили новые рекомендации, согласно которым младшие школьники получат право самостоятельно определять принадлежность к гендеру или менять ее по желанию без согласия родителей. В ведомстве пояснили, что «признание и развитие гендерной идентичности может происходить в раннем возрасте», и попросили учителей не подвергать сомнению просьбу ребенка выбрать себе новое имя или пол и поддержать его решение.

При этом уточняется, что учителя могут не информировать родителей о принятом ребенком решении, его новое имя также не будет фигурировать в официальных документах.

Сообщается также, что в учебные программы начальной и средней школы будут включены пособия с изображениями трансгендеров, в дальнейшем власти рассмотрят возможность введения гендерно нейтральной формы.

Между тем решение властей назвали «шокирующим», вызывает опасения, что детям позволяют принимать решения, меняющие жизнь, в слишком раннем возрасте, пишет Daily Mail.

Однако, как заявила министр образования Шотландии Ширли-Энн Сомервилль, документ призван поддержать трансгендеров, обеспечивая при этом полное уважение к правам школьников. Руководство носит рекомендательный характер, отметили в правительстве.

Ранее «Газета.ру» писала о том, что в штате Теннесси два ребенка-трансгендера подали в суд, которым запрещали пользоваться туалетами.