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На месте крушения Ми-8 на Камчатке обнаружили еще два тела

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@ntvru/Twitter

В Кроноцком заповеднике на Камчатке на месте крушения вертолета Ми-8 нашли еще два тела. Об этом сообщает Life.ru.

Журналисты напоминают, что ранее тело одной из пассажирок водолазы нашли 13 августа утром.

На данный момент пропавшими числятся еще пять человек. Предположительно их тела могут находиться внутри вертолета.

Завтра водолазы возобновят работы по поискам погибших.

Ранее сообщалось, что глубоководные аппараты Минобороны России нашли вертолет Ми-8, который рухнул в озеро Курильское на Камчатке. Он был на глубине 110-111 метров.

Утром 12 августа вертолет с туристами на борту разбился на Камчатке. Воздушное судно упало в озеро. На борту Ми-8 находились три члена экипажа и 13 пассажиров, один из них ребенок. Восьмерым удалось спастись. Упавший Ми-8 находился в исправном состоянии — он проходил капитальный ремонт в прошлом году. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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