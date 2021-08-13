В Петербурге женщина похитила собственного сына у невесты

В Санкт-Петербурге мать похитила своего сына из квартиры его невесты Дарьи, сообщает »360».

Как рассказала девушка, мать ее молодого человека пришла в сопровождении нескольких неизвестных мужчин. Они связали парня, вывели его из квартиры и положили в машину. Через три часа выяснилось, что молодого человека увезли в Подмосковье.

Автомобиль с похищенным задержали на 47-м километре трассы М-10. Все пассажиры были доставлены в отдел полиции для выяснения обстоятельств. Сам молодой человек подтвердил факт похищения. Его мать поместили в изолятор, возбуждено уголовное дело.

Дарья отметила, что женщина начала оказывать давление на пару три-четыре месяца назад. Она заявляла, что ее сын употребляет запрещенные вещества. Дарья подчеркнула, что эта информация не соответствует действительности.

Как сообщалось ранее, в центре Москвы перед церемонией бракосочетания была похищена невеста. Инцидент произошел на Тверской улице. Похищенной оказалась 22-летняя Юлия Борисова. Как выяснилось, это сделали родители и бабушка невесты, которым не понравился ее избранник — 31-летний Виктор Данилов.