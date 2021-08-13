В Анапе ввели режим ЧС из-за дождей

Режим ЧС введен в Анапе из-за ожидаемого в ближайшие сутки большого количества осадков — до 50 мм. Об этом заявила пресс-служба администрации муниципалитета.

Как доложил начальник управления по гражданской обороне и защите населения Сергей Семерков, обстановка в городе контролируемая.

«Вода откачана из 37 дворовых территорий, из детсадов № 12 и 16. В ликвидации последствий стихии было задействовано порядка 100 человек различных служб и структур, свыше 25 единиц техники. Нарушения энергоснабжения в городе и сельских округах устраняют 5 бригад Россетей и 4 НЭСК. Все силы и средства МЧС в полной боевой готовности», — сказал он.

По информации пресс-службы, наиболее сложная ситуация в поселке Уташ и на Пионерском проспекте, где существует угроза подтопления домов и здравниц.

Глава города Василий Швец поставил задачу предусмотреть дополнительные временные пункты размещения в Витязево, Сукко, в районе Виноградного на случай необходимости в эвакуации людей.

Ранее режим ЧС из-за погодных условий был введен в Новороссийске. В ночь на 13 августа там выпало 52 мм осадков. Жилищно-коммунальные службы города заняты устранением последствия подтоплений — расчищают дороги и ливневые стоки.