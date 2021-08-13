В Минске заявили, что Польша привезла мигрантов к белорусской границе

В Минске заявили, что польские власти начали доставлять нелегальных мигрантов со своей территории к границе с Белоруссией. Об этом сообщается в Telegram-канале Пограничного комитета Белоруссии.

По информации Госпогранкомитета, группу беженцев привезли к пограничной заставе Беляны.

Также было опубликовано видео, на котором группа людей двигается от грузовика, похожего на военный, через нейтральную полосу на другую сторону.

«Стоит отметить, что автомобиль такого типа не используется польскими пограничниками, а принадлежит Вооруженным силам Польши», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявил, что польская сторона усиливает охрану границы с Белоруссией на фоне увеличения числа нелегальных мигрантов.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил силовикам усилить работу по охране границы страны.