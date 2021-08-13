Ученые назвали плюсы и минусы четырехдневной рабочей недели

Одна из крупнейших краудфандинговых платформ Kickstarter объявила о переходе со следующего года на четырехдневную рабочую неделю. Издание The Wall Street Journal оценило перспективы и целесообразность введения такого формата организации труда в разных странах мира.

Идея дальнейшего сокращения рабочего времени распространилась после того, как 40-часовая рабочая неделя стала нормой. Так, например, еще в 2000 году правительство Франции ограничило в стране трудовую неделю 35 часами. Тем не менее, до пандемии COVID-19 эта концепция была довольно непопулярной, отмечает СМИ.

«Опыт пандемии и работы из дома заставил всех нас задуматься о том, насколько обоснованы привычные нам требования тех мест, где мы работаем», — сказал Бен Ханникат, историк из Университета Айовы и автор книги «Работа без конца», посвященной попыткам сократить рабочее время в прошлом.

Возможное сокращение рабочих часов вызывает обоснованные опасения как у работников, опасающихся, что подобные реформы приведут к сокращению заработных плат, так и у менеджеров, не понимающих, каким образом выстраивать рабочий процесс так, чтобы существенная доля оставшихся четырех рабочих дней не приходилась на реадаптацию работников и обсуждению того, что было упущено за время долгих выходных, отмечает газета.

Исследователи пишут, что, популярность «четырехдневки» сильно зависит от отношения к труду в целом в той или иной культуре. Хоть разговоры о сокращении рабочего времени активно ведутся и внедряются в таких странах, как Франция, Новая Зеландия и Исландия, реализацию этой идеи труднее представить в Соединенных Штатах.

«Эта идея не впишется в культуру корпоративной Америки. В ней от каждого ожидают быть на связи в любом месте и в любой момент времени в крайне соревновательной бизнес-культуре, где решения должны быть приняты быстро и эффективно», — сообщил изданию Девид Йоффе, профессор Гарвардской бизнес-школы.

На данный момент, идея внедряется медленно, но передовые страны периодически заново обращаются к возможностям «четырехдневки». Так, по информации WSJ, Городской совет Рейкьявика, столицы Исландии, еще в 2015 году принял решение о сокращении рабочего времени. И это решение остается в силе — хоть, повышение продуктивности было довольно незначительным, рабочие заявляют о существенном сокращении стресса на рабочем месте.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, как представители самого молодого трудоспособного поколения относятся к «онлайн-формату» трудовой деятельности.