Устроивший стрельбу в казанской школе Галявиев рассказал о пожертвованиях от сочувствующих

Ильназ Галявиев, обвиняемый в массовом расстреле в казанской школе и находящийся в психиатрическом отделении столичного следственного изолятора «Бутырка», получает денежные пожертвования от неравнодушных к нему людей. Об этом сообщает RT со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексея Мельникова.

Правозащитник рассказал, что сочувствующие молодому человеку люди уже отправили ему в СИЗО около 39 тыс. рублей. Полученные деньги обвиняемый тратит на покупку продуктов и предметов первой необходимости. Например, приобретает сигареты в тюремном интернет-магазине.

«Деньги перечисляют люди, сочувствующие мне, положению в котором я оказался. Они же собрали деньги на оплату услуг адвоката в Москве», — процитировал Галявиева Мельников.

Собеседник издания также подчеркнул, что сам молодой человек во время общения с членами ОНК демонтирует «хорошо продуманную линию защиты». Он делает упор на то, что в момент совершения преступления находился в состоянии невменяемости. Теперь же он вернулся в адекватное состояние, а значит не представляет никакой опасности для общества.

Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии №175 в Казани 11 мая 2021 года. Тогда пострадали 23 человека, еще девять человек погибли. Большинство из них были детьми. В результате, против молодого человека было возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. Мэр Казани Ильсур Метшин назвал случившееся терактом, а президент Татарстана Рустам Минниханов объявил в республике 12 мая днем траура.

При этом сам Галявиев во время общения с правозащитниками заявил, что раскаивается в содеянном. Он рассказал, что в момент совершения преступления «ненавидел весь мир», но теперь жалеет о случившемся.