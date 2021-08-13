Проценко предупредил о длительности постковидного синдрома

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что постковидный синдром у пациентов, которые переболели COVID-19, может длиться порядка двух месяцев. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на Проценко.

«Анализ по возрастным группам показал нам, что у пациентов до 60 лет, как правило, средняя длительность разрешения симптоматики составляет около двух месяцев, у пожилых может увеличиться», — уточнил главврач.

Также Проценко на пресс-конференции в Чите обратил внимание, что одними из основных негативных последствий постковидного синдрома могут быть забывчивость, раздражительность, а также быстрая утомляемость.

Для того чтобы быстрее справиться с последствиями вируса, главный врач больницы в Коммунарке рекомендовал дозированную физическую нагрузку. При этом будет полезной классическая антиковидная реабилитация.

Продолжаться потеря вкусов и запахов у переболевших может около 3 недель. Не исключается, что восстановление затянется и на реабилитацию понадобится 8 или 9 месяцев.

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