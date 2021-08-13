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Метеоролог заявил, что в России установился «новый климат»

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За последние десятилетия климат на территории России значительно изменился. Об этом в эфире радио Sputnik заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В качестве примера метеоролог упомянул Москву.

По его словам, характерные для каждого региона климатические показатели, к которым относятся средняя температура, количество осадков, спустя некоторое время меняются.

В 2021 году, как добавил Леус, обновятся условно принимаемые за норму величины, высчитываемые по результатам наблюдений за 30 лет.

«Мы, метеорологи, говорим, что до сегодняшнего момента мы пользовались «старым» климатом, то есть жили по данным с 1961 по 1991 год, а в этом году начнем использовать «новый» климат», — объяснил метеоспециалист.

Однако он подчеркнул, что Росгидромет пока не представил обновленные характеристики. Показательными для Москвы изменениями в погоде можно считать, по утверждению метеоролога, ситуацию в августе.

Объясняется это тем, что климатической нормой для московского августа ранее считали 10 дождливых дней и 77 мм осадков при средней температуре +16,4°С.

Ранее жителей Юга России предупредили о «библейском потопе».

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