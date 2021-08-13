В Кемеровской области произошло землетрясение магнитудой 5,4

В Кемеровской области, в Прокопьевском районе произошло землетрясение магнитудой 5,4, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр землетрясения находился в районе села Большая Талда. Здесь расположены несколько крупных угледобывающих предприятий. Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.

Уточняется, что в четверг, 12 августа, в том же районе также регистрировалось землетрясение, связанное с работой горнорудной промышленности.

В Кузбассе ежегодно происходит до нескольких сотен подземных толчков, большая часть которых связана с работой угольных шахт.

Ранее в Японии случилось землетрясение, толчки которого ощущались в столице Игр-2020.