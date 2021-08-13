В Японии приказали эвакуироваться 3 млн человек из-за сильных ливней

В Японии, в префектурах Хиросима, Фукуока, Сага, Нагасаки, Кумамото, Оита и Кагосима власти объявили высший уровень погодной опасности в связи с сильными ливнями и объявили масштабную эвакуацию — до 3 млн человек должны покинуть опасные районы, сообщает телеканал NHK.

В администрации префектуры Хиросима заявили, что уровень опасности для населения максимальный, ожидается, что дожди могут нанести «непоправимый ущерб, которого не видели десятилетиями». В городе Китахиросима, под данным Национального метеорологического агентства Японии, за три часа выпало 140 мм осадков.

«Спасайте ваши жизни!», — гласит указание местной администрации.

При пятом, максимальном уровне опасности, жителям запрещается передвижение по улице кроме как для эвакуации. В префектурах Хиросима, Фукуока, Сага, Нагасаки, Кумамото, Оита и Кагосима 2,82 млн человек обязаны покинуть места возможного подтопления и сходе селевых потоков, прибыть и разместиться в центрах эвакуации.

Ранее сообщалось, что приказ на эвакуацию поступил для 200 тысяч жителей префектур Кюсю и западной части Хонсю.