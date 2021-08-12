Четырнадцать человек пострадали при взрыве в воронежском автобусе

Заместитель начальника Центра медицины катастроф Игорь Воробьев заявил, что 14 человек получили ранения при взрыве автобуса в Воронеже, передает «Интерфакс».

«В настоящее время известно о 14 пострадавших», — сказал он.

В Минздраве РИА «Новости» сообщили, что один человек находится в крайне тяжелом состоянии после взрыва, двое — в состоянии средней тяжести.

Ранее сообщалось, что 12 человек пострадали при взрыве хлопка газа в автобусе в Воронеже. В результате произошедшего автобус ПАЗ полностью сгорел, пожарные ликвидировали возгорание. Подробности произошедшего уточняются.

Водитель заявил сотрудникам МЧС, что его транспортное средство работает на дизельном топливе и не было оборудовано газовыми баллонами.

Версия теракта не рассматривается среди причин взрыва автобуса. На месте в настоящее время работают экстренные службы.