Власти не рассматривают версию теракта среди причин взрыва автобуса в Воронеже

Версия теракта не рассматривается среди причин взрыва автобуса в Воронеже. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вице-губернатора региона Сергея Соколова.

«Пока ничто не указывает на то, что это мог быть теракт», — сказал он.

По словам чиновника, на месте в настоящее время работают экстренные службы.

«Рассматриваются различные версии, преждевременно говорить о причинах», — добавил Соколов.

Вечером, 12 августа, в маршрутном такси в Воронеже произошел взрыв. По последней информации, в результате хлопка газа пострадали 14 человек, автобус ПАЗ полностью сгорел, пожарные ликвидировали возгорание.

Водитель автобуса заявил сотрудникам МЧС, что его транспортное средство работает на дизельном топливе и не было оборудовано газовыми баллонами.

Ранее автобус, следовавший по маршруту №43, загорелся на улице Годенко в Красноярске.