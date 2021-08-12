В Госдуме предложили финансировать покупку школьной формы из федерального бюджета

В Госдуме предложили финансировать покупку школьной формы для российских учеников за счет федерального бюджета. Такую инициативу в беседе с «Газетой.Ru» зампредседателя думского Комитета по образованию и науке Максим Зайцев.

«Государство должно зафиксировать стоимость школьной формы. Более того, она должна предоставляться школьникам бесплатно», — заявил он.

Финансироваться покупка школьной формы должна полностью из федерального бюджета, убежден депутат. «Если школа принимает решение об обязательной школьной форме, то она должна предоставляться бесплатно – так же, как и учебники», — пояснил он.

По словам Зайцева, покупка школьной формы — серьезная нагрузка на родителей. «Если они (родители) не могут позволить себе купить ребенку хорошую школьную форму, это приводит к тому, что дети в школе начинают различаться, а это — первые психологические травмы», — заключил парламентарий.