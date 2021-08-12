Расходы на школьные товары для девочек выросли почти на 15%

Расходы родителей на школьные товары для девочек возросли на 14%, для мальчиков – на 2%, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе онлайн-платформы для продажи товаров Lamoda.

«За год российские родители увеличили траты на школьные товары для девочек на 14% до 13 360 рублей, а на мальчиков — на 2%, до 12 530 рублей», — рассказали в компании.

Аналитики сервиса сравнили статистику покупок товаров для школы в июле-начале августа 2021 года с данными аналогичного периода прошлого года.

В 13 360 рублей, которые в среднем тратят на сборы школьниц, вошли рубашка, юбка, жакет, колготки и туфли общей стоимостью 7 130 рублей, спортивная форма с кроссовками по средней цене 3 570 рублей, а также рюкзак (2 300 рублей) и пенал (360 рублей).

Для девочек родители чаше всего выбирали жакет и юбку синего цвета, белую рубашку, черные туфли и розовый рюкзак.

12 530 рублей, которые в среднем идут на покупку школьных товаров для мальчиков, включают 5 780 рублей — на брюки, джемпер, рубашку, ботинки и ремень, 3 860 рублей — на спортивную форму, 2 480 рублей – на рюкзак, а также 410 рублей — на пенал.

Школьникам мамы и папы чаще всего приобретают синие брюки и джемпер, белую рубашку, черные ботинки и синий рюкзак.

«Больше всего на базовые школьные комплекты в этом году потратили жители Красноярска. За набор вещей для девочки они отдавали в среднем 15 190 рублей, а для мальчиков — 13 970 рублей. А самыми экономными оказались родители из Краснодара. Они тратили на товары для девочек в среднем 10 550 рублей, а на мальчиков — 12 090 рублей», — сообщили в Lamoda.

В целом же за год спрос на школьные товары для мальчиков вырос на треть, а для девочек — более чем на четверть (26%).