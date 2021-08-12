В Троицком соборе в Петербурге загорелся мужчина

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства, при которых человек загорелся в Адмиралтейском районе Петербурга, сообщает «Фонтанка.ру».

Экстренные службы приняли заявку о воспламенившемся человеке примерно к семи вечера. Звонивший вызвал врачей и полицейских на пересечение Троицкого и Измайловского проспектов, ближе к Троицкому собору.

По предварительной информации, вошедший в Троицкий собор мужчина держал в руках некую банку и зажигалку. После того, как он поджег себя, к нему подбежали служители собора, которые и потушили мужчину.

Ранее в МВД по Санкт-Петербургу сообщили о том, что мужчина поджег кафе в Красносельском районе Петербурга из-за конфликта с официантами. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение имущества».