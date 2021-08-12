Пожилая женщина, пострадавшая при ДТП на юго-западе Москвы, жива

Пожилая женщина, пострадавшая в ДТП на юго-западе Москвы, жива и находится в больнице. Об этом сообщил столичный Департамент транспорта в своем Telegram-канале.

«Женщина 61 лет в больнице, девушка 16 лет — госпитализирована», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что автомобиль марки Skoda протаранил автобусную остановку на юго-западе Москвы. По свидетельствам очевидцев, на остановке стояли четыре человека, когда автомобиль марки Skoda влетел в них. По предварительным данным, в результате аварии пострадали два человека. Ребенок в салоне авто получил травмы, а стоявшую на остановке женщину зажало между автомобилем и металлической конструкцией.

Позднее в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы рассказали, что въехавший в остановку водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Также было опубликовано видео ДТП.