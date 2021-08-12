В Москве автомобиль протаранил остановку с людьми

На юго-западе Москвы иномарка протаранила автобусную остановку, на которой в этот момент находились люди, сообщает 5-tv.ru.

Инцидент произошел днем, 12 августа, на улице Миклухо-Маклая. По свидетельствам очевидцев, на остановке стояли четыре человека, когда автомобиль марки Skoda влетел в них. По предварительным данным, в результате аварии пострадали два человека. Ребенок в салоне авто получил травмы, а стоявшую на остановке женщину зажало между автомобилем и металлической конструкцией.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и врачи скорой помощи. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее в Москве произошло ДТП с участием Mercedes. По данным департамента транспорта Москвы, в результате ДТП пешеходы не пострадали.