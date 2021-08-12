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Аксенов объяснил, зачем Зеленскому нужна квартира в Крыму

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Gleb Garanich/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в случае обострения внутриполитической ситуации в стране может попросить убежище в Крыму. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» заявил глава республики Сергей Аксенов.

По мнению политика, именно это может быть причиной необходимости для украинского главы государства обладать квартирой на полуострове.

«Держит, наверное, если политическое убежище придется просить впоследствии, когда бежать с Украины будет. Но мы его выдадим, тут без сомнений», — сказал Аксенов.

В 2019 году в пресс-службе Зеленского сообщали, что его жена приобрела в поселке Ливадия в Ялтинском регионе на Южном берегу Крыма в соответствии с законодательством Украины в апреле 2013 года.

Крым вошел в состав России после госпереворота на Украине, который произошел в феврале 2014 года. В марте того же года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией, в котором участвовали более 80% имевших право голоса. Переход под юрисдикцию РФ, согласно официальным данным, поддержали 96,7% и 95,6% голосующих соответственно.

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