Исследователи выяснили, что зумеры хотят вернуться в офис после локдауна

Активное публичное обсуждение вызвало недавнее заявление британского Канцлера казначейства Риши Сунака о том, что молодым работникам необходимо возвращаться на свои рабочие места, чтобы улучшить нетвкоркинг и свои шансы карьерного роста. О том, что действительно хотят зумеры, задались вопросом в Bloomberg.

Согласно данным социологических опросов YouGov и Morgan Stanley, канцлер прав. Молодежь действительно старается вернуться в офисы. Почти половина людей до 24 лет согласилась с фразой «Регулярный переход на работу из дома негативно влияет на мои карьерные возможности и профессиональный рост». У большого количества молодых при этом нет и комфортных домашних условий для работы, поэтому психологические преимущества работы не выходя на улицу, также можно поставить под сомнение, пишет издание.

В рамках исследования профессора Николаса Блума из Стенфорда, были изучены карьерные успехи двух групп молодых китайцев в одной из крупных компаний, где первые работали в офисе, а вторые — из дома. По результатам работы было выявлено, что несмотря на то, что «домашняя группа» немного улучшила результаты своей трудовой деятельности, их рекомендовали на более высокие позиции в два раза реже, чем тех, кто каждый день ездил на работу.

Тем не менее, по мнению исследователей, компаниям необходимо проявлять особые усилия для развития карьерного потенциала молодежи. Так, 52% людей в возрастной когорте 18-24 лет заявили, что один из их основных приоритетов при поиске работы — возможности для карьерного роста по сравнению с 36% миллениалами (поколение людей, родившихся примерно в период 1981-1997 годов).

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