Пассажир затонувшего МИ-8 рассказал, как ему удалось спастись

Один из пассажиров вертолета МИ-8, который ранее разбился с туристами на борту на Камчатке, Георгий Кованцев рассказал о том, как ему удалось спастись. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По его словам, среди пассажиров воздушного судна были шесть москвичей и шесть жителей Санкт-Петербурга. Две туристические группы приехали на Камчатку по отдельности, однако все путешественники жили на одной базе.

Кованцев рассказал, что для туристов был составлен большой маршрут, остановка у озера была промежуточной.

«Никто не сообщал (о неполадках во время полета — прим.), потому что все было штатно, оборудование работало в полном объеме. Началось снижение для посадки сквозь облако тумана. Туман был в виде молока. Довольно плотный и густой. И просто началось плавное снижение на нормальных оборотах двигателя. И в конце концов оно кончилось ударом об воду. После чего пошел крен на нос, и мгновенно затопило борт», — поделился пассажир вертолета.

В дальнейшем, как отметил мужчина, он увидел щель в задней рампе воздушного судна, которая постепенно увеличивалась за счет напора воды, и через нее удалось выйти из лайнера.

«И таким образом все, кто в хвосте сидели, выплыли. Их ровно половина. Восемь человек. Выплывал я секунд 30-40. Очень много делал гребков. Это было уже довольно глубоко. Возня с дверью так и произошла долго. За это время он очень быстро шел ко дну», — добавил Кованцев.

Утром 12 августа вертолет с туристами на борту разбился на Камчатке. Вертолет упал в озеро, в настоящее время он находится на глубине 100 метров.

На борту Ми-8 находились три члена экипажа и 13 пассажиров, один из них ребенок. Известно, что упавший Ми-8 находился в исправном состоянии — он проходил капитальный ремонт в прошлом году. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее была названа предварительная причина падения Ми-8 в озеро на Камчатке.