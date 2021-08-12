В России количество новых браков возросло на 40%

Российские граждане в январе-июле текущего года зарегистрировали 367,7 тыс. браков. Данный показатель на 40% превысил аналогичный показатель первой половины 2020 года, сообщает «Известия» со ссылкой на статистику Минюста.

Выяснилось, что за первое полугодие 2020 года связали себя узами брака 221 153 раза. В 2021 году этот показатель достиг367 661.

Больше всего браков в текущем году заключили в Москве (33 960), Московской области (24 099), Санкт-Петербурге (19 679).

Рост числа браков в текущем году может быть обусловлен пандемийными ограничениями, которые были действовали в первом полугодии 2020 года. Статистику объяснил профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков. По его словам, встречается отложенный спрос на регистрацию отношений.

«Многие граждане предпочли перенести бракосочетание, поскольку во время локдауна нельзя было не только устроить торжественную церемонию, но и позвать гостей в ресторан», — добавил профессор.

Ранее в Москве разрешили проводить свадьбы и другие банкеты только в COVID-free ресторанах.