Упавший на Камчатке Ми-8 принадлежит компании признавшегося в убийстве депутата Редькина

Депутат заксобрания Камчатского края Игорь Редькин, который ранее признался в причастности к гибели человека, является совладельцем компании «Витязь-Аэро», которой принадлежит упавший на Камчатке туристический вертолет.

По данным Kartoteka.ru, Игорь Редькин является владельцем 50% авиакомпании «Витязь-Аэро». Совладельцами также являются Игорь Евтушок, Де Ен Тяк, и Оксана Чернова. Редькин владеет акциями с 2014 года.

В 2019 году Игорь Евтушок и Игорь Редькин попали в десятку самых богатых депутатов и чиновников России.

Депутат-миллиардер Камчатского края Игорь Редькин признался в том, что якобы случайно застрелил человека. Свое признание он направил местным следователям. Он получил два месяца домашнего ареста.

Ранее стало известно, что туристический вертолет Ми-8 упал на территории Южно-Камчатского заказника. По предварительным данным, на борту было 16 человек, как минимум девять выжили, остальных разыскивают.