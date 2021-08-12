Уголовное дело завели по факту крушения вертолета с туристами на Камчатке

В связи с падением вертолета Ми-8 на Камчатке было заведено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Об этом заявили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России на официальном сайте.

«По предварительной информации, 12 августа около 10 часов местного времени произошло крушение вертолета Ми-8, осуществлявшего коммерческие воздушные перевозки по маршруту аэропорт с. Николаевка Елизовского района Камчатского края – озеро Курильское Камчатского края», — сообщили в ведомстве.

Как установлено, вертолет рухнул в акваторию озера Курильское Камчатского края. При этом следственная группа уже направилась на место ЧП.

На борту вертолета находились 3 члена экипажа и 13 пассажиров, включая ребенка.

Ранее сообщалось, что как минимум девять человек выжили при крушении вертолета на Камчатке. Вертолет, следовавший по маршруту Петропавловск-Камчатский — Курильское озеро, упал на территории Южно-Камчатского заказник.