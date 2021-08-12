Отец украл наследство сына в размере $52 тыс. и потратил на наркотики и алкоголь

В Великобритании 38-летний Дэниел Колфилд потратил оставленные в наследство сыну £38 тыс. (3,9 млн рублей, или $52,6 тыс. ) на развлечения, алкоголь и наркотики, пишет газета Mirror.

По данным СМИ, бабушка создала сберегательный фонд, и деньги должны были быть переданы мальчику, когда ему исполнится 18 лет, чтобы он мог оплатить университетское образование или приобрести жилье. В 2015 году женщина умерла, а ее дети — Колфилд с сестрой — стали попечителями и получили доступ к счету.

Как сообщили в суде, когда сыну исполнилось18 лет, он написал отцу и тете с просьбой о деньгах, но Колфилд ответил, что их не осталось — он якобы потратил все деньги на наркотики, алкоголь и развлечения. Сын мужчины написал заявление в полицию.

Отец признал вину и принес извинения за растрату, а его адвокат рассказал, что у мужчины возникли проблемы в бизнесе, и он якобы остро нуждался в деньгах. Судья Пол Томас сказал, что трудно представить себе более «презренное» нарушение. Он также отметил, что «далеко не удовлетворен» тем, что суд точно не знает, куда делись деньги.

Британца приговорили к двум годам условно, а также обязали пройти курс реабилитации и назначили 240 часов общественных работ.

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