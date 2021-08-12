Вертолет более чем с 10 туристами разбился на Камчатке

Вертолет, на борту которого находились 13 туристов, по предварительным данным, разбился на Камчатке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей заповедника.

Также в упавшем вертолете были трое членов экипажа. В настоящий момент неизвестно, погиб ли кто-то при крушении вертолета.

По одной из первых версий, вертолет с туристами рухнул в Курильское озеро. На место ЧП были направлены экстренные службы, выясняется судьба пассажиров и членов экипажа.

Ранее на Ямале спасли пилотов самолета, совершившего жесткую посадку. Согласно данным источника в экстренных службах, причиной аварийной посадки самолета мог стать отказ двигателя.

Также сообщалось, что в Кабардино-Балкарии упал вертолет.

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