В Москве невесту похитили перед свадьбой

В центре Москвы перед церемонией бракосочетания была похищена невеста. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Инцидент произошел на Тверской улице. Похищенной оказалась 22-летняя Юлия Борисова.

По информации канала, девушку прямо перед церемонией посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.

Как выяснилось, это сделали родители и бабушка невесты, которым не понравился ее избранник — 31-летний Виктор Данилов. Жених уже сутки не может связаться с Борисовой. Он уже обратился в полицию. В настоящее время правоохранители проводят проверку.

Ранее эксперты рассказали, почему в Средней Азии продолжают красть невест. Как отметил старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин, после распада СССР страны этого региона начали возвращать свою национальную идентичность, в том числе традицию похищения невест.

В апреле текущего года недалеко от Бишкека в машине обнаружили тела 27-летней Айзады Канатбековой и мужчины, который, по данным следствия, похитил ее для вступления в брак. Девушка отказалась от замужества, после чего похититель задушил ее и покончил жизнь самоубийством. На следующий день в столице Киргизии прошел митинг против похищений невест, которые до сих пор распространены в Средней Азии.