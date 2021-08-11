Призвавший кланяться начальству депутат Марий Эл оправдался за свои слова

Юлия Юрасова, помощница депутата Государственного собрания Республики Марий Эл Владимира Кожанова, который предлагал россиянам кланяться перед начальством, заявила, что вызвавшая резонанс фраза парламентария были вырвана из контекста. Об этом она сказала в беседе с изданием «Подъем».

«Из контекста был вырван весь материал. Это 100% оппонентская история», — заявила Юрасова.

По ее словам, ветераны труда в поселке Сенур, которые провели встречу с политиком, поняли, о чем шла речь на мероприятии.

Представитель Кожанова отметила, что его позиция по отношению к власти «никогда не менялась, все в рамках Конституции».

«Носителем суверенитета и власти в России является ее народ, и его мнение, что ничего нет зазорного в том, чтобы депутату поклониться народу. Но показали только вырезки», — сказала она.

Юрасова также выразила уверенность, что скандал, связанный с роликом, является «проплаченной конкурентами предвыборной провокацией».

Ранее в сети появилось видео со встречи с ветеранами труда в поселке Сернур, на котором Кожанов призвал граждан не делать что-то «назло власти», так как та «от Бога». Политик также заявил им, что если «встретил начальника – надо поклониться».