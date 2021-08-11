Власти Казахстана прокомментировали «языковые рейды» в стране

Директор департамента по взаимодействию со СМИ Мининформации Казахстана Чингис Токеев заявил, что провокации на языковой теме являются неуместными. Об этом сообщает ТАСС.

«У нас нет сведений, что существует такое зарегистрированное общественное объединение [«Языковые патрули»], возможно, это инициативная группа. Перед законом все равны, на языковой и национальной теме провоцировать неуместно никому. Если есть факты провокаций, ущемлений прав, то с этим должны разобраться и дать правовую оценку уполномоченные органы», — сказал он.

Также Токеев отметил, что в том случае, если граждане хотят помочь развитию применения языков, в частности казахского языка, это должно осуществляться правовыми методами, путем конструктивного диалога, где стороны слышат друг друга.

В последнее время казахстанские националисты стали организовывать «языковые патрули», во время которых они заходят в магазины и государственные учреждения и проверяют знание казахского языка работниками. Все рейды активисты записывают и выкладывают на YouTube.

Ранее председатель фракции парламента Казахстана «Ак жол» Азат Перуашев заявил, что казахские националисты, устраивающие «Языковые патрули», никак не ущемляют этим права русских.