В Киеве назвали отсутствие украинского дубляжа фильмов угрозой обороне страны

Уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь заявил, что отсутствие дубляжа на украинском языке фильмов и сериалов, транслирующихся на местных телеканалах, несет угрозу национальной безопасности Украины. Об этом он рассказал в интервью «24 каналу».

«Системное нарушение языкового законодательства, которое мы наблюдаем на отдельных телевизионных каналах во время трансляции фильмов и сериалов, подпадает под такие признаки и можно говорить о том, что это угроза национальной безопасности и обороне Украины», — сказал он.

По словам Креминя, телеканалы «1+1», «Интер» и «Украина» сейчас не выполняют нормы языкового закона по дублированию фильмов и сериалов на украинский язык.

Также уполномоченный по защите украинского языка добавил, что на данный момент у государства есть все необходимые инструменты для того, чтобы контролировать выполнение языкового закона в стране.

Ранее Кремень назвал катастрофой тот факт, что треть сериалов на самых рейтинговых украинских телеканалах показываются на русском языке.

В апреле 2019 года на Украине приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». С 16 июля 2021 года на украинском телевидении должны транслироваться только переведенные на украинский язык фильмы и телесериалы, кроме того, государственный язык стал обязательным для концертов, развлекательных шоу, выставок, экскурсий, театров и музеев.