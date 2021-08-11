Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Умер глава Фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич 16:44
Психолог назвала 10 черт личности, объединяющих успешных людей 16:42
На Юге России формируется опасный циклон 16:40
Путин подписал указ о госнаградах для российских спортсменов, завоевавших медали... 16:37
Путин поручил главе МЧС отправиться в Якутию 16:36
Британский комик: ОКР — не сборная России? Тогда Вайнштейн не связан... 16:27
Биолог рассказал, кто не может заразиться коронавирусом 16:21
ВОЗ сообщила о проведении испытаний трех потенциальных лекарств от коронавируса 16:18
Американка узнала о беременности на пятом месяце, съев бутерброд 16:06
Минфин предложил запустить дистанционную торговлю вином 16:04

Навальному предъявили новое обвинение

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
вДудь/YouTube.com

Следственный комитет России предъявил Алексею Навальному обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 239 УК РФ по факту создания некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным следствия, обвиняемый создал некоммерческую организацию ФБК*, которая выполняла функции иностранного агента.

Навальный вместе с Иваном Ждановым, Леонидом Волковым и другими лицами руководил данной организацией C 2011 года. Ее деятельность сопряжена с побуждением граждан к совершению противоправных деяний, отмечает СК.

«Навальный, Волков, Жданов и иные лица организовали распространение на своих личных страницах в сети Интернет и на страницах ФБК от имени возглавляемой ими некоммерческой организации публикаций, содержащих призывы к участию граждан Российской Федерации в несогласованных митингах в январе текущего года», — сказано в сообщении.

В Следственном комитете добавили, что Навальный при этом заранее знал о противоправном характере планируемых мероприятий в связи с действующими ограничениями и без согласования с органами власти их проведения. Также ему было известно, что за участие в несогласованных митингах предусмотрена административная ответственность.

В настоящее время Навальный отбывает наказание в исправительной колонии №2 в городе Покров Владимирской области. Условное наказание ему заменили на 3,5 года реального срока по делу «Ив Роше» с учетом срока домашнего ареста.

В начале августа экс-юрист ФБК Любовь Соболь получила 1,5 года ограничения свободы по делу о нарушении санитарных норм во время несанкционированной акции, которая прошла в январе этого года.

*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
«Это средневековье»: скандал из-за высказываний Жириновского в адрес Баку набирает обороты
Глава ЛДПР потребует от Алиева возбудить уголовное дело в отношении дипломата
Иммунное ускользание: насколько опасен йота-штамм коронавируса
Академик РАН призвал обновить российские вакцины из-за новых мутаций SARS-CoV-2
Скрытая угроза: как адблокер подставляет пользователя
Блокировщики рекламы помогают злоумышленникам следить за людьми
Белоруссия предложила США до 1 сентября сократить численность своего посольства в Минске
ЕСПЧ подтвердил законность решений по «делу Грудинина»
В РПЦ предложили создать должность уполномоченного по правам русских
Путин подписал указ о госнаградах для российских спортсменов, завоевавших медали в Токио
Новости и материалы
Умер глава Фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич
Психолог назвала 10 черт личности, объединяющих успешных людей
На Юге России формируется опасный циклон
Путин поручил главе МЧС отправиться в Якутию
Британский комик: ОКР — не сборная России? Тогда Вайнштейн не связан с Weinstein Company
Биолог рассказал, кто не может заразиться коронавирусом
ВОЗ сообщила о проведении испытаний трех потенциальных лекарств от коронавируса
Американка узнала о беременности на пятом месяце, съев бутерброд
Минфин предложил запустить дистанционную торговлю вином
Ученые сравнили блокчейн с живым организмом
Оскорбившего Жириновского дипломата уволили из-за недочетов
Протасевич рассказал о своей роли в белорусской оппозиции
Суд арестовал два автомобиля Аланы Мамаевой
В партии бананов во французском порту нашли 400 кг кокаина
Протасевич прокомментировал участие польских политиков в работе Telegram-канала NEXTA
Деменко допустил, что «Спартак» скоро будет искать нового тренера
Google планирует сократить зарплаты сотрудникам, работающим из дома
СМИ: бывшие бойцы ЧВК Вагнера рассказали о вербовке наемников для Ливии
Все новости
«Юра, мы все уронили»: снос памятника Гагарину на Сахалине обернулся скандалом
В Роскосмосе потребовали восстановить выброшенный на свалку монумент
«Площадь загрязнения выше в 400 тысяч раз»: разлив нефти в Черном море сняли из космоса
РАН заявила о занижении масштабов разлива нефти под Новороссийском
«Удар по кредитным историям»: эксперты рассказали о лазейке для «плохих заемщиков»
Банки могут перестать выдавать кредиты клиентам с новыми паспортами
Карты Триполи и позывные: что журналисты нашли на планшете наемника
«Би-би-си» заявила о доказательствах присутствия ЧВК «Вагнера» в Ливии
Хакеры украли «крипты» на $600 млн. Владельцы сервиса умоляют их вернуть деньги
Пользователи потеряли $600 млн в криптовалюте из-за крупнейшей хакерской атаки
«Не знаем, как поведет себя»: зачем американцы отправили на МКС плесень
На МКС займутся плесенью, стареющими мышцами и лунным реголитом
«Нет того, что остановит»: как «дельта»-штамм может помешать коллективному иммунитету
Мурашко: «Спутник V» эффективен против дельта-штамма коронавируса на 83%
Нереалистичный популизм: как отреагировали на предложение повысить МРОТ
Инициативу ЛДПР назвали злоупотреблением предвыборными обещаниями
COVID-19 вызывает преждевременные роды
Ученые рассказали об опасности коронавируса для беременных
Не до жиру: кондитеры упрощают рецепты конфет
Производители начали менять рецептуру сладостей из-за роста цен
Повышаем ставки: банки увеличили доходы по депозитам
Доходность вкладов в российских банках вернулась к докризисному уровню
Цены автомобилей уперлись в потолок
В 2021 году новые автомобили подорожали в России на 15-26%
Bonjour, Leo: как Месси встретили в Париже
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях