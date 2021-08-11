Навальному предъявили новое обвинение

Следственный комитет России предъявил Алексею Навальному обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 239 УК РФ по факту создания некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным следствия, обвиняемый создал некоммерческую организацию ФБК*, которая выполняла функции иностранного агента.

Навальный вместе с Иваном Ждановым, Леонидом Волковым и другими лицами руководил данной организацией C 2011 года. Ее деятельность сопряжена с побуждением граждан к совершению противоправных деяний, отмечает СК.

«Навальный, Волков, Жданов и иные лица организовали распространение на своих личных страницах в сети Интернет и на страницах ФБК от имени возглавляемой ими некоммерческой организации публикаций, содержащих призывы к участию граждан Российской Федерации в несогласованных митингах в январе текущего года», — сказано в сообщении.

В Следственном комитете добавили, что Навальный при этом заранее знал о противоправном характере планируемых мероприятий в связи с действующими ограничениями и без согласования с органами власти их проведения. Также ему было известно, что за участие в несогласованных митингах предусмотрена административная ответственность.

В настоящее время Навальный отбывает наказание в исправительной колонии №2 в городе Покров Владимирской области. Условное наказание ему заменили на 3,5 года реального срока по делу «Ив Роше» с учетом срока домашнего ареста.

В начале августа экс-юрист ФБК Любовь Соболь получила 1,5 года ограничения свободы по делу о нарушении санитарных норм во время несанкционированной акции, которая прошла в январе этого года.

*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.