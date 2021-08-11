ВОЗ сообщила о проведении испытаний трех потенциальных лекарств от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о проведении новой фазы испытаний трех потенциальных препаратов для лечения пациентов с COVID-19 — артесунат, иматиниб и инфликсимаб. Об этом сообщается в пресс-релизе ВОЗ.

«Поиск наиболее эффективных и доступных терапевтических средств для пациентов с COVID-19 является острой необходимостью, и ВОЗ рада выполнять ведущую роль в этих глобальных усилиях», — сказал генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус.

Как указано в документе, испытания этих лекарств пройдут на основе международной платформы сотрудничества Solidarity PLUS, в ней примут участие более 600 больниц в 52 странах.

ВОЗ подчеркивает, что все три препарата снижают риск смерти у госпитализированных пациентов с коронавирусом. Отобранные независимыми специалистами лекарства уже применяют для лечения других болезней. В частности, тяжелой формы малярии, некоторых видов рака и заболеваний иммунной системы.

Ранее исследователи из Бирмингемского университета выявили, что препарат для снижения уровня холестерина потенциально способен облегчить течение COVID-19 и распространение инфекции.