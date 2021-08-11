В РПЦ предложили создать должность уполномоченного по правам русских

Замуправделами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва Тутунов предложил создать должность «уполномоченного при президенте по правам русских». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, за последнее время появилось множество случаев притеснения русских людей как на территории государства, так и за рубежом.

Кроме того, он отметил, что в интернете многократно обсуждалось, «как трудно бывает русскому человеку получить гражданство России и уж тем более переехать в Отечество».

«Он (уполномоченный при президенте по правам русских. — примечание «Газеты.Ru») бы имел весомый голос в нужных министерствах. С достаточным аппаратом, чтобы систематически отслеживать упомянутые ситуации, не выпускать их из-под контроля и, кроме того, на системной основе сопровождать досье каждого русского, пожелавшего получить гражданство своей страны. Помогать русскому человеку», — написал епископ Зеленоградский.

Ранее стендап-комика Идрака Мирзализаде приговорили к 10 суткам ареста после рассмотрения дела о возбуждении межнациональной вражды. Поводом для внимания правоохранителей, предположительно, стало видео из шоу «Разгоны», в котором Мирзализаде пошутил об испачканном фекалиями матрасе в квартире русских квартиросъемщиков.