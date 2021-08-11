Бывших чиновников Северной Осетии обвинили в растрате 180 млн рублей

Официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что бывшему премьеру Северной Осетии Сергею Такоеву и экс-министру туризма республики Алану Диамбекову предъявлены обвинения в растрате 180 млн рублей при покупке недвижимости по завышенной стоимости. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Ранее задержанным бывшим председателю правительства республики Сергею Такоеву, министру туризма республики Алану Диамбекову и генеральному директору ОАО «ОЗАТЭ» Аиде Габараевой предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата)», — сказала она.

Следователи ходатайствуют об аресте фигурантов, добавила Петренко.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали заведующего кафедрой в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Константина Корищенко и бизнесмена Максима Пальчуна по обвинению в растрате.

Мужчинам предъявили обвинение по уголовной статье «Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере». Данная статья предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей.