Врач не заметил у пациентки симптомы рака из-за цвета ее униформы

Жительнице австралийской Аделаиды, у которой пожелтели белки глаз, врачи не смогли вовремя поставить адекватный диагноз, не заметив оттенка из-за яркой униформы, сообщает Mirror.

25-летняя Челси ла Френц обратилась к своему лечащему врачу, жалуясь на чувство недомогания после еды и зуд. У девушки была желтуха. Но, поскольку она пришла на прием к доктору в ярко-желтой форме сотрудника IKEA, врач не смог заметить очевидные симптомы онкологического заболевания и отпустил ее домой, сказав Челси, что в ее возрасте рак слишком маловероятен.

Тем не менее, спустя некоторое время, австралийку пришлось в экстренном порядке госпитализировать из-за серьезного ухудшения ее состояния. Уже там ей был поставлен страшный диагноз — рак желчного пузыря. Химиотерапия помогла лишь на время, и онкологическое заболевание перешло в терминальную стадию.

Рак желчного пузыря — редкое, но крайне опасное онкозаболевание со средней выживаемостью всего 20% спустя 5 лет постановки диагноза. Больные часто жалуются на желтуху, постоянную тошноту, боли в верхней области живота и бледный стул. Уже в больнице Ла Френц запустила общественную кампанию, призывая людей с подобными симптомами незамедлительно делать скрининг.

Ранее ученые сообщали, что алкоголь вызывает до 4% случаев рака во всем мире.