В России в четвертый раз повторен рекорд по числу смертей от COVID-19

В России в четвертый раз повторен рекорд по числу смертей от коронавируса за сутки, так жертвами COVID-19 стали 799 человек. Об этом сообщает оперативный штаб.

До этого данный суточный показатель был зафиксирован уже трижды.

За последние сутки выявлено 21 571 случай COVID-19, днем ранее было зарегистрировано 21 378 случаев инфекции.

Отмечается, что у 8,1% заболевших не было клинических проявлений коронавируса. За последний день вылечились 20 067 пациентов.

Лидерами по количеству заболевших за последние 24 часа стали Москва (2076), Санкт-Петербург (1804), Московская область (1054). Меньше всего случаев инфекции выявлено в Ненецком автономном округе (12) и Чукотском автономном округе (9).

В общей сложности в России с начала пандемии зарегистрировано 6 512 859 случаев коронавируса. За весь период умерли 167 241 человек, выздоровели 5 808 777 человек.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что говорить о победе над коронавирусом пока рано. По его словам, уже есть данные о том, что инфекция очень глубоко проникает в регуляторный механизм иммунной системы человека, что и вызывает у некоторых людей тяжелые последствия.