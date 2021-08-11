В центре Гамалеи заявили о лучшей переносимости «Спутник V» по сравнению с Pfizer и Moderna

Пациенты вакцинацию от коронавируса российским препаратом «Спутник V» переносят лучше, чем американскими препаратами Pfizer («Пфайзер») и Moderna («Модерна»). Об этом заявил заместитель директора Центра им. Гамалеи Денис Логунов, передает ТАСС.

«Если вы посмотрите не на заявления Центра им. Гамалеи или Минздрава РФ, а посмотрите на отчеты аргентинской стороны, на отчеты из Венгрии, на отчеты из Сан-Марино, где в том числе даже эпидэффективность опубликована, то вы увидите, что «Спутник V» действительно переносится лучше, чем Pfizer и Moderna точно, сопоставима с инактивированными вакцинами и главное, что эпидэффективность у нее действительно высокая — по Аргентине выше 93% показывает», — сказал Логунов.

Более 30 стран мира уже начали массовую вакцинацию «Спутником V». Эффективность препарата на уровне 91,6% подтверждена публикацией в журнале Lancet. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) в начале марта сообщило о начале процедуры экспертизы «Спутника V».

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». На данный момент в стране зарегистрированы три вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

В начале июля в РФПИ заявили, что новые сведения Минздрава Аргентины подтверждают безопасность российской вакцины «Спутник V». Позднее в августе институт Сан-Марино рассказал о высокой эффективности российской вакцины. Исследование, основанное на данных более чем 5 тысяч человек, показало, что антитела выработались у 99% участников.