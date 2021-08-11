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Гинцбург рассказал, как проходит вакцинация беременных «Спутником V»

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Вакцинация беременных от коронавирусной инфекции препаратом «Спутник V» проходит нормально. Об этом сообщил директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, передает ТАСС.

«Никаким образом вакцинация беременных не сказывается на потомстве, за исключением того, что антитела матери, которые образуются в результате вакцинации, передаются новорожденному ребенку», — сказал эксперт.

В июле специалисты Минздрава доработали методические рекомендации о вакцинации взрослого населения от COVID-19 с учетом опыта применения препаратов для профилактики новой коронавирусной инфекции у беременных женщин и людей с онкологическими заболеваниями.

Более 30 стран мира уже начали массовую вакцинацию «Спутником V». Эффективность препарата на уровне 91,6% подтверждена публикацией в журнале Lancet. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) в начале марта сообщило о начале процедуры экспертизы «Спутника V».

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». На данный момент в стране зарегистрированы три вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что эффективность российской вакцины «Спутник V» против дельта-штамма коронавирусной инфекции составляет примерно 83%.

Все новости на тему:
Коронавирус 2019-nCoV
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