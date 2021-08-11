В Новосибирске мужчина из ревности зарезал двоих человек

Житель Новосибирска убил пришедшего к нему гостя и его сожительницу, сообщает региональное управление СК РФ.

По данным следствия, причиной такого поступка стала ревность. Пара пришла в гости на квартиру мужчины и его жены, они начали выпивать. В какой-то момент хозяину показалось, что гость уделяет внимание его супруге, он схватил нож и нанес ему множественные ранения в область шеи и головы. После он также ранил сожительницу мужчины, оба перестали подавать признаки жизни.

Злоумышленник скрылся с места преступления, а его жена выбежала на улицу и попросила помощи у жильцов дома. Они сообщили о произошедшем в полицию. Мужчину вскоре задержали.

«В ходе производства следственных действий фигурант по делу подтвердил свою причастность к совершению преступления, ему предъявлено обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц)», — говорится в сообщении.

Расследование дела продолжается. Следователи ходатайствовали перед судом о заключении мужчины под стражу.

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