Жители индонезийской деревни сделали робота-помощника для заболевших COVID-19

В Индонезии сельские жители из подручных материалов создали робота, который помогает людям, заразившимся коронавирусом. Об этом сообщает Reuters.

В публикации утверждается, что робот, которого назвали «Дельта-робот», сделан из домашних электроприборов, кастрюль, сковородок и старого монитора от телевизора. Например, голова робота сделана из старой рисоварки.

«Когда появился штамм «дельта» и число заразившихся выросло, я решил сделать робота, который будет помогать обществу. Например, распылять дезинфицирующие средства, доставлять еду и удовлетворять потребности жителей, которые самоизолировались», — рассказал 53-летний глава района Тембок-Геде Асеянто.

Робот управляется дистанционно, заряда батареи хватает на 12 часов автономной работы.

Когда робот-помощник подъезжает к дому изолированного жителя, то здоровается с ним фразой «Ас-саляму алейкум», после чего извещает о доставке и желает скорейшего выздоровления.

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