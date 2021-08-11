Эксперт: в США выявили штамм COVID-19 с летальностью до 82%

В Нью-Йорке был выявлен новый штамм коронавируса, летальность которого составляет 82%, заявил «Рен ТВ» главный внештатный специалист Минздрава по медпрофилактике УрФО Сергей Токарев, ссылаясь на данные портала репринтов MedRxiv.

«Сказать что-то определенное можно будет лишь в течение определенного времени, когда ее доля начнет очень быстро расти. Если растет, значит, есть эволюционные преимущества, которые позволяют успешно конкурировать с другими линиями штаммов», — заявил специалист.

Токарев предупредил, что особенно опасен новый вариант для людей старше 45 лет. По его словам, скорость распространения штамма выше на 25% по сравнению с другими мутациями. Кроме того, он более патогенный и может ускользать от иммунного ответа.

Ранее профессор Эндрю Поллард, руководитель оксфордской группы по созданию вакцины от коронавируса заявил, что «дельта»-штамм коронавируса делает невозможным формирование коллективного иммунитета от COVID-19, так как он продолжит заражать даже уже привившихся людей. Вакцины, которые уже используются, эффективны в защите от тяжелого течения болезни и летальных исходов, но никак не оберегают от заражения, пояснил профессор.