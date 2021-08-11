В Мексике призвали признать на уровне G20 все одобренные ВОЗ вакцины

Руководитель Министерства иностранных дел Мексики Марсело Эбрард призвал страны Группы двадцати (G20) отказаться от политизации вопросов, связанных с вакцинами, и признать все препараты от коронавируса, одобренные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщает RT.

«По указанию президента страны мы призвали государства - члены G20 признать все вакцины, одобренные ВОЗ, то есть не заниматься геополитикой в вопросах вакцин. Если ВОЗ признает и одобряет вакцину, все страны должны сделать то же самое», — сказал Эбрард.

В предложении он отметил, что в ВОЗ необходимо ускорить выдачу разрешений на большее количество вакцин.

Ранее в Мексике произвели тестовую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

«РФПИ и мексиканская фармацевтическая компания Laboratorios de Biológicos y Reactivos de Mexico (BIRMEX) объявляют о производстве в стране тестовой партии российской вакцины против коронавируса «Спутник V», — говорится в публикации.

Уточняется, что Мексика стала первым государством Северной Америки, которое зарегистрировало «Спутник V» и запустило его производство.