В США расследуют 4 случая заражения редким инфекционным заболеванием

Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США расследует четыре случая заражения редким инфекционным заболеванием, которые привели к двум летальным исходам. Об этом сообщается на сайте CDC.

Четыре случая заражения были выявлены с марта по июль в штатах Джорджия, Канзас, Техас и Миннесота.

Двое пациентов скончались, двое были госпитализированы на длительный период времени. Первая смерть произошла в Канзасе в марте, вторая - в июле в Джорджии.

У всех пациентов был диагностирован мелиоидоз, заболевание, вызванное бактерией Burkholderia pseudomallei. Она встречается в тропическом климате, в основном в Юго-Восточной Азии и северной Австралии.

По утверждениям CDC, единственные места в США, где можно обнаружить бактерию в естественных условиях – это Пуэрто-Рико и Виргинские острова.

В публикации отмечается, что ежегодно в США выявляют около 10 случаев мелиоидоза, которые проявляются после путешествий. Однако, четыре случая заражения, произошедшие в 2021 году обнаружены у людей, которые не бывали в местах естественного обитания бактерии.

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