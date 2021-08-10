Украинские артисты отказались от участия в концерте ко Дню независимости

Музыканты из нескольких украинских групп, которых ранее пригласили выступить на праздничном концерте по случаю Дня независимости Украины, отказались принимать участие в мероприятии, сообщает портал «Украина.ру».

По словам режиссера концерта Екатерины Царик, мероприятие состоится в Киеве 24 августа. Часть отказавшихся от выступления коллективов сделала это, так как они задействованы на концертах в других городах. Другие приглашенные звезды просто не захотели принимать участие в благотворительном концерте. Среди них — «Бумбокс» и «Плач Єремії».

«Мы очень хотели, чтобы выступила группа Green Grey, вели переговоры... Но, к сожалению, после выхода в соцсети видеообращения одного из участников, Мурика, по языковому закону мы не сможем их пригласить», — сказала Царик.

Ранее лидер украинской группы Green Grey Андрей Яценко рассказал о своем отношении к запрету выступать с песнями на русском языке. По его словам, на Украине русский язык целенаправленно «убивают».