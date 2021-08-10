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Давление кислорода в больнице Владикавказа вновь упало после ЧП

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Давление при подаче кислорода в больнице во Владикавказе, где в результате аварии на кислородной станции погибли люди, вновь упало, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на властей Северной Осетии.

«Давление подачи кислорода снизилось, при этом подключены резервные системы. Все пациенты обеспечиваются кислородом из баллонов и резервных систем. Состояние больных на постоянном контроле медиков», — заявили в пресс-службе правительства республики.

Как сообщили ТАСС в региональном Минздраве, состояние пациентов, находящихся в больнице, стабильное.

На место прибыл врио главы региона Сергей Меняйло, врио зампредседателя правительства Лариса Туганова и врио министра здравоохранения Сослан Тебиев.

По словам Меняйло, в течение двух часов будут завершены работы по врезке новой трубы для системы подачи кислорода.

В больнице скорой помощи во Владикавказе 9 августа произошла авария на кислородной станции. В медучреждении в результате ЧП скончались девять пациентов с коронавирусом, на следующий день умерли еще двое. Позднее в больнице наладили подачу кислорода пациентам — было доставлено свыше трех тонн кислорода. В связи с ЧП заведено уголовное дело по статье о выполнении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее в Минздраве Северной Осетии назвали предварительную причину аварии — «системный сбой». Позже стало известно, что причиной могла быть и халатность должностных лиц.

Главврач больницы во Владикавказе задержан.

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