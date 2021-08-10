Жалующиеся на отравление химикатами жители Кубани обратились к Грете Тунберг

Жители поселка Зарождение (Краснодарский край) обратились за помощью к шведской эко-активистке Грете Тунберг в надежде обратить внимание на проблему с химикатами, которыми местные фермеры обрабатывают свои посадки. Из-за них люди жалуются на проблемы со здоровьем.

«На нас никто не обращает внимания, поэтому мы используем все доступные методы, чтобы обратить на себя внимание: пишем письма в разные инстанции, обращаемся в органы, к журналистам, написали письмо Грете Турнберг. Мы сняли видео, в нем снимался мальчик из нашего поселка Артем, и он со своего аккаунта отправил ей письмо в Instagram», — рассказала «Газете.Ru» местная жительница Екатерина Шульга.

В видео мальчик пишет: «Дорогая Грета! Меня зовут Артем, мне 11 лет. Я живу в поселке Зарождение Краснодарского края. Фермеры нашего поселка нас постоянного травят – распыляют яды и химикаты рядом с нашими домами».

Артем жалуется эко-активистке, что не может дышать, а у его сестры болит голова, и их мама вынуждена вызывать скорую помощь каждую неделю.

По словам Екатерины Шульги, последние пять лет в течение сельскохозяйственного сезона, который длится с начала марта до поздней осени, жители Зарождения чувствуют едкий запах и сладковатый привкус во рту. Они испытывают головные боли, тошноту и жжение в глазах. У дочери Екатерины — сыпь на животе.

Местные жители связывают свои симптомы с отравлением пестицидами и химикатами, которыми фермеры обрабатывают свои сельскохозяйственные угодья.

Активисты также заказали экспертизу воды и почвы (есть в распоряжении редакции). Эксперты обнаружили в воде гамма-изомер гексахлорциклогексана (ГХЦГ), а в почве — дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ). Это пестицид и инсектицид.